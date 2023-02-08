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Depremde enkaz altından çıkarılan Christian Atsu'nun menajeri konuştu

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#Deprem#Hatayspor#Christian Atsu
Depremde enkaz altından çıkarılan Christian Atsunun menajeri konuştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:36

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan ve dün yaralı olarak kurtarılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, Ganalı futbolcunun durumuyla ilgili konuştu.

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu'nun yaşadığı ev de yıkılmış ve tecrübeli futbolcu enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalan diğer insanlar gibi Atsu için de gergin bekleyiş yaşanmış, Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, dün öğle saatlerinde sevindirici haberi vermişti.

Mustafa ÖZat; "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Cristian Atsu şu anda hastenede tedavisi devam ediyor. Ayağı yaralı ancak şu anda detaylı bilgi bilmiyorum. Hayatta olduğu için çok mutluyuz. Taner Savut hocamız için de dua ediyoruz. İnşallah güzel haberler alırız. Hatay'ın yarısı gitti, şehir çok kötü durumda. Hatay'daki felaketin boyutunun ne kadar ciddi olduğu dün gece algılandı. Karayolu açık, şehir gidişinde kontroller var. Bugün yardımlar gelmeye başladı. Hatay Devlet Hastanesi maalesef yıkıldı." demişti.

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MENAJERİ DEPREM ÖNCESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Atsu'nun Londra'da yaşayan menajeri Nana Sechere, Mirror'a Atsu ile ilgili konuştu.

Atsu'dan son olarak Pazar gecesi haber aldığını söyleyen Sechere; "Saat yaklaşık 3.30'da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5'te bir kulüp yetkilisinden Christian'dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian'ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi. Uyanık olduğunu ve depremin o uyurken olmadığını umuyordum. 11 katlı bir binanın dokuzuncu katındaydı. Kulüp yetkilileri onu bulmama yardım etmeye çalışıyordu ama bu çok zordu çünkü anlaşılır bir şekilde kendi arkadaşlarını ve ailelerini de bulmaya çalışıyorlardı." dedi.

"ATSU İLE HENÜZ KONUŞAMADIM"

Atsu ile ilgili ilk resmi bilgiyi Salı günü öğrendiğini söyleyen Sechere; "İngiltere ve Gana'dan Christian'ın güvende olduğuna dair birçok bilgi vardı, ancak aldığım ilk resmi onay Salı sabahı saat 6'da kulüpten geldi. Bana hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yok ve hepimiz gibi numaralarını ezbere hatırlamıyor, bu yüzden onunla konuşmak için beklemeye devam etmem gerekiyor." diye konuştu.

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#Deprem#Hatayspor#Christian Atsu

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