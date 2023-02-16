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Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut’tan müjde bekleniyor! Dairelerine ulaşıldı...

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#Christian Atsu#Taner Savut#Deprem
Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut’tan müjde bekleniyor Dairelerine ulaşıldı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 08:27

Türk futbolunun gözü hâlâ enkaz altında olan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’ta... Devam eden arama kurtarma çalışmalarında iki isminde dairesine ulaşıldı, ancak kendilerinden hâlâ bir haber alınamadı.

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde spor dünyası da ağır kayıplar verdi.

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu’nun durumu, Türkiye’nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’da da merak ediliyor...

Ses ve ısı alındı

Deprem felaketinde 11.güne girerken gözler gelecek mucizelerde... Hatayspor’dan birçok kişinin içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil. deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.

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Müjde bekleniyor

Atsu ve Savut’un yakınları kurtarma ekiplerinden gelecek müjdeli haberi enkazın çevresinde beklerken her geçen saat umutlarında azalmasına neden oluyor. Atsu’nun menajeri Nana Scehere yaptığı yardım çağrısında kulübün çalışmaları hızlandırması gerektiğine dikkat çekmişti.

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#Christian Atsu#Taner Savut#Deprem

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