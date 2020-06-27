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DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 22:28,Son Güncelleme:

Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina

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Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina
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İspanya 2. Ligi’nin 36. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı Emre Çolak’ın 90+5. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Emre Çolak, attığı golden sonra boş tribünlere giderek koltuğa oturdu ve bir taraftar gibi golü alkışladı. Milli futbolcu daha sonra ise sarı kart gördü. 

İspanya 2. Ligi’nin 36’ncı haftasında Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı konuk etti.

Riazaro Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59. dakikada Aizbitarte’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Estrada’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61. dakikada Luis Ruiz’in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golden sonra boş tribünlere giderek koltuğa oturdu ve bir taraftar gibi golü alkışladı. Milli futbolcu daha sonra ise sarı kart gördü. 

Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina

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