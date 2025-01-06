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Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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#Deportiva#Real Madrid#Kral Kupası
Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:27

Deportiva Minera - Real Madrid maçı ile bugünün heyecanlı karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İki takım kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Deportiva Minera - Real Madrid maçı, rotasyon ihtimalleri dolayısıyla bugünün en dikkat çeken karşılaşmalarından birisi olacak. Bugün, alt yapı ve genç oyunculardan oluşan bir ilk 11'in sahada olması beklenecek. Maçta Real Madrid’in güçlü kadrosu, Deportiva Minera karşısında favori gösterilse de, ev sahibi ekip sürpriz bir sonuç için sahada olacak. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

DEPORTİVA MİNERA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası kapsamında Deportiva Minera - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Ocak 2025 tarihinde saat 21.00'de başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarında olacak.

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#Deportiva#Real Madrid#Kral Kupası

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