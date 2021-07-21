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Spor Arena
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? UEFA'dan flaş karar

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Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? UEFA'dan flaş karar

Deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırıldı. Bu sene pek çok kulübün de destek vermesiyle birlikte taslak çalışması yapan UEFA, bu kuralın yeni yılda uygulanmayacağını aktardı. Deplasman golü kuralı için alınan karar, sezon öncesi başlayan Şampiyonlar Ligi Elemelerini de kapsayacak. Peki, deplasman golü kuralı detayları neler olacak? İşte, o bilgiler

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.

Kural, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklenmişti.

Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı UEFAdan flaş karar

GALATASARAY - PSV EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI KALMADI

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.

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