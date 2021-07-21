Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? UEFA'dan flaş karar
Deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırıldı. Bu sene pek çok kulübün de destek vermesiyle birlikte taslak çalışması yapan UEFA, bu kuralın yeni yılda uygulanmayacağını aktardı. Deplasman golü kuralı için alınan karar, sezon öncesi başlayan Şampiyonlar Ligi Elemelerini de kapsayacak. Peki, deplasman golü kuralı detayları neler olacak? İşte, o bilgiler
UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.
Kural, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklenmişti.
GALATASARAY - PSV EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI KALMADI
Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.