Deplasman fatihi Wolfsburg, iç saha fakiri Bremen'e konuk! Öne çıkan iddaa...

Bu bir ilandır

WERDER BREMEN - WOLFSBURG

Tam toparlanıyor galiba derken Frankfurt'tan fark yiyen Bremen, düşme hattının ortasında çakıldı kaldı...

O maç biraz da zorunluluktan kenardan gelen Leonardo Bittencourt ve Milot Rashica bu sefer ilk 11'de olacaktır. TD Florian Kohfeldt'in en uçta yine Davie Selke ile başlaması, ama Yuya Osako ve Fin Bartels'in kızağa çekilmesi şaşırtıcı olmaz.

Bittencourt ve Rashica'nın sağlıklı bir şekilde sahada olması takımın ligde kalması yolunda çok büyük önem taşıyor.

Milli oyuncumuz Ömer Toprak, tecrübeli forvet Claudio Pizarro ve alternatiflerden Niclas Füllkrug sakat. Nuri Şahin'in sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Wolfsburg da bir iyi, bir kötü... Leverkusen'i deplasmanda 4-1 yenen takımla, iç sahada Frankfurt'a 2-1 kaybeden takım arasında bu kadar fark olmamalı...

Sağ açık alternatiflerinden Felix Klaus cezasını tamamladı, bu sefer de koronavirüs salgını sonrası alınan 2 galibiyette 2 gol atan Renato Steffen cezalı duruma düştü.

Sol bek Jerome Roussillon maç saati netleşecek, yetişmezse Yannick Gerhardt'ı o bölgede izleyebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Wolfsburg'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Wolfsburg deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 1 beraberlik)

- Bremen iç sahada oynadığı son 9 lig maçının 8'ini kaybetti. (1 beraberlik)

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%17'lik kesim deplasman ekibinin değerli istatiğine güvenip "MS2" oynamış...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol atacağını düşünüyor.

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Wolfsburg ve Lewandowski! 9 dakikada 5 gol...