Deplasman Fatihi Valerien Ismael

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Süper Lig’de yarın Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ın en büyük kozlarından biri deplasmandaki üstün form grafiği... Evinde oynadığı son üç maçı kazanamayan siyah beyazlı ekip adeta deplasman skorlarıyla lige tutunurken Valerien İsmael de Kartal’da son dönemde en yüksek deplasman puanı ortalaması tutturan teknik adam oldu.

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2

Fransız teknik adam yönetimindeki Beşiktaş lig maçlarında 2 puan ortalamasını tutturdu. İkinci sırada ise Şenol Güneş yer alıyor ancak Güneş siyah beyazlılarla tam 67 lig maçına çıkarken Valerien İsmael geçen sezonla birlikte şimdilik 8 deplasmana çıkmış durumda.