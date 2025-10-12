×
Depay'ın rekor gecesinde, Hollanda 4 golle güldü!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası Elemeleri#Hollanda#Memphis Depay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 21:08

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Memphis Depay'ın adını tarihe yazdırdığı maçta Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, evinde Fİnlandiya'yı konuk etti.

Johan Cruijff Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Portakallar 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 8 ve 38. dakikalarda Depay, 17. dakikada Van Dijk ve 84. dakikada Gakpo kaydetti. 

Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Koeman'ın öğrencileri, liderliğini perçinledi. Finlandiya ise 3. basamakta 10 puan ile kaldı. 

Grubun bir sonraki maçında Hollanda, Polonya deplasmanına konuk olacak. Finlandiya ise Malta ile evinde karşılaşacak.

DEPAY TARİHE GEÇTİ

Hollanda'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Memphis Depay, attığı 2 golün yanına, bir de asist sığdırdı. Van Dijk'ın 17. dakikada attığı golde pası veren oyuncu olan Depay, adını tarihe yazdırdı.

Kaydettiği 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Depay, 35 asistle de ülke tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

