Denver Nuggets son çeyrekte alev aldı, 1 sayı farkla kazandı

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NBA'de 6 maç yapıldı. Nuggets, büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Kings'i son çeyrekteki performansıyla mağlup etmeyi başardı.

Art arda 3 olmak üzere 14. galibiyetini alan konuk takımda Nikola Jokic 20 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Son saniyelerde galibiyeti getiren basketi atan Jamal Murray, 28 sayı, 6 asist, Aaron Gordon 24 sayı, 7 ribaunt ve Russell Westbrook 18 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle oynadı.

Kings'te De'Aaron Fox'un 29 sayı, 7 asist ve Domantas Sabonis'in 28 sayı, 14 ribauntluk katkısı sezonun 14. yenilgisini önleyemedi.

James Harden'dan 41 sayı

Los Angeles Clippers, sahasında Utah Jazz'ı 144-107 mağlup etti.

Clippers'ta James Harden 41 sayı, 6 asist ve Norman Powell 29 sayı, 4 ribauntla sezonun 15. galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Peş peşe 3, sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 20 ve Lauri Markkanen 17 sayı buldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 108-121

Detroit Pistons-Miami Heat: 125-124 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-122

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 101-130

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 129-130

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 144-107