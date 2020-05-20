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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Denizlispor'un transfer politikası belli oldu

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Denizlispor'un transfer politikası belli oldu
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Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı.

Scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bülent Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de oluşturmak istediğim yapıyla ilgili belirlediğim oyuncuların transferi için onay vereceğim. Genç, dinamik bir ekip kurmayı planlıyorum" diye konuştu.

"DENİZLİSPOR LİGİ KAZASIZ BELASIZ BİTİRECEKTİR"
Yeşil-siyahlı ekipteki geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uygun, "Takım olarak çalışmalarımızı sürdürüp güç depoluyoruz. Maçların başlamasının ardından taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz. Denizlispor ligi kazasız belasız bitirecektir. Hak ettiğimiz yerde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Sezonu iyi bir konumda tamamlarsak gelecek yıl da takımın başında kalmak istiyorum" dedi.

Denizlisporun transfer politikası belli oldu

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