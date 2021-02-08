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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Denizlispor'un Süper Lig'de kalma umudu tükeniyor!

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Denizlispor'un Süper Lig'de kalma umudu tükeniyor!
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Süper Lig’in 24’üncü hafta karşılaşmasında Fraport-Tav Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamıyor.

Sezon boyunca 4 farklı teknik direktörün çalıştırdığı yeşil-siyahlılar, 23 maçta yalnız 4 galibiyet alabildi. Bu maçlarda 6 beraberlik elde ederek sahadan 13 kez boynu bükük ayrılan Denizli, 18 puanla bitime 17 hafta kala kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alıyor. Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak’tan sonra bu sezon takımı çalıştıran dördüncü teknik direktör olan Hakan Kutlu yönetiminde 3 maça çıkan Denizlispor, bu maçları ise 4 puanla geçti.

Süper Lig ekibi Denizlisporda üç yönetici istifa etti
Süper Lig ekibi Denizlispor'da üç yönetici istifa etti

Kutlu yönetimindeki ilk sınavda ikinci yarının ilk haftasında Göztepe’yi 2-1’le geçen Denizli, ardından Trabzonspor’a 1-0 mağlup olarak Antalyaspor’la yenişemedi. Ligin ilk 3 maçında 1 puan alabilen, ikinci yarıda bu periyodu 4 puanla geçen yeşil-siyahlılarda Hakan Kutlu, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini belirterek, "Oyuncularımız bu inancı sürdürdüğü sürece bu ligde tutunacağımıza inanıyorum" dedi.

Denizlisporun Süper Ligde kalma umudu tükeniyor


Sezon başından beri mali ve idari krizlerle de sarsılan Yukatel Denizlispor’da son olarak dün akşam maçın ardından Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifa ettiklerini duyurmuştu.

 

Denizlisporun Süper Ligde kalma umudu tükeniyor

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