Denizlispor'un Süper Lig'de kalma umudu tükeniyor!

Sezon boyunca 4 farklı teknik direktörün çalıştırdığı yeşil-siyahlılar, 23 maçta yalnız 4 galibiyet alabildi. Bu maçlarda 6 beraberlik elde ederek sahadan 13 kez boynu bükük ayrılan Denizli, 18 puanla bitime 17 hafta kala kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alıyor. Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak’tan sonra bu sezon takımı çalıştıran dördüncü teknik direktör olan Hakan Kutlu yönetiminde 3 maça çıkan Denizlispor, bu maçları ise 4 puanla geçti.

Kutlu yönetimindeki ilk sınavda ikinci yarının ilk haftasında Göztepe’yi 2-1’le geçen Denizli, ardından Trabzonspor’a 1-0 mağlup olarak Antalyaspor’la yenişemedi. Ligin ilk 3 maçında 1 puan alabilen, ikinci yarıda bu periyodu 4 puanla geçen yeşil-siyahlılarda Hakan Kutlu, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini belirterek, "Oyuncularımız bu inancı sürdürdüğü sürece bu ligde tutunacağımıza inanıyorum" dedi.





Sezon başından beri mali ve idari krizlerle de sarsılan Yukatel Denizlispor’da son olarak dün akşam maçın ardından Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifa ettiklerini duyurmuştu.

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