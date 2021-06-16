Denizlispor'un seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmadı

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, bugüne kadar kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kulübün başına geldiklerinde 11 milyon 340 bin avro borcun şu anda 8 milyon 590 bin avroya düştüğünü belirten Çetin, şunları söyledi:

"Biz şehrin bütünleşmesiyle bu takımı Süper Lig'e çıkarttık. İlk başlarda iyiydik. Ancak salgının başlamasıyla birtakım aksaklıklarla karşılaştık. Biz ilerleyen zamanda gerekli destekleri göremedik. Ancak yılmadan işimizi hakkıyla yapmaya devam ettik. Hani diyorlar ya biz geldiğimizden itibaren kötüye gitti diye. Şu anda bu kulüp bizim dönemimizde 2,5 milyon avroya yakın borç ödemiştir. Şu anda da bu kulübün 700 bin lira transfer yasağı vardır. O sağda solda başka rakamlar konuşanların da böyle bilgisi olsun."

Konuşmaların ardından kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ibraz edildi.

Kongre, başkan adayı çıkmadığı için seçim yapılamadan tamamlandı.