Denizlispor’un kümede kalma şansı iyice azaldı

Kümede kalma umutlarını artırmak için final gibi 90 dakikayı da kaybeden Denizli, son 7 haftaya 26 puanla 21 takımlı ligin en dibinde girdi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta yalnız 2 puan toplayıp camianın kalan haftalar öncesi umutlarını tüketti. Maçta ilk yarıyı yenik kapattıktan sonra ikinci yarının başında yıldız forveti Rodallega’nın üst üste 2 golüyle öne geçip umutlanan Denizlispor, bulduğu fırsatı değerlendiremeyip ardından mağlubiyete engel olamadı. Ege ekibi son iki maçta öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramadı ve sahadan yenik ayrıldı.





KUTLU’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI: NE GEREKİRSE YAPARIZ



Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, final niteliğinde bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Matematiksel olarak lige tutunma şanslarının devam ettiğini belirten Kutlu, maçın ardından, "Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır. Hiçbir şekilde ne oyuncularımızla ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı" dedi.



Kutlu, Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak’tan sonra bu sezon takımı çalıştıran 4’üncü teknik adam olarak göreve gelmişti.

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