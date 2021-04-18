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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Denizlispor’un kümede kalma şansı iyice azaldı

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Denizlispor’un kümede kalma şansı iyice azaldı

Süper Lig’in 35’inci haftasında hayati öneme sahip maçta düşme hattındaki en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a evinde 3-2’lik skorla mağlup olan Yukatel Denizlispor’un kurtuluş şansı iyice azaldı.

Kümede kalma umutlarını artırmak için final gibi 90 dakikayı da kaybeden Denizli, son 7 haftaya 26 puanla 21 takımlı ligin en dibinde girdi. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta yalnız 2 puan toplayıp camianın kalan haftalar öncesi umutlarını tüketti. Maçta ilk yarıyı yenik kapattıktan sonra ikinci yarının başında yıldız forveti Rodallega’nın üst üste 2 golüyle öne geçip umutlanan Denizlispor, bulduğu fırsatı değerlendiremeyip ardından mağlubiyete engel olamadı. Ege ekibi son iki maçta öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramadı ve sahadan yenik ayrıldı.

Denizlispor’un kümede kalma şansı iyice azaldı


KUTLU’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI: NE GEREKİRSE YAPARIZ

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, final niteliğinde bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Matematiksel olarak lige tutunma şanslarının devam ettiğini belirten Kutlu, maçın ardından, "Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır. Hiçbir şekilde ne oyuncularımızla ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur, ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı" dedi.

Kutlu, Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak’tan sonra bu sezon takımı çalıştıran 4’üncü teknik adam olarak göreve gelmişti.

 

Denizlispor’un kümede kalma şansı iyice azaldı

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