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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Denizlispor'un konuğu Trabzonspor! Yeni transfer Fabiano'ya lisans çıktı...

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Denizlispor'un konuğu Trabzonspor! Yeni transfer Fabiano'ya lisans çıktı...
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

 

Denizlisporun konuğu Trabzonspor Yeni transfer Fabianoya lisans çıktı...

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