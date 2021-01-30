Denizlispor'un konuğu Göztepe! Hakan Kutlu'nun ilk maçı...
Süper Lig'in ilk yarısını 25 puan ve averajla 11. sırada tamamlayan Göztepe, 22. hafta mücadelesinde yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadında saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Teknik direktör Ünal Karaman göreve geldikten sonra Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.
Denizlispor'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk devresinde 5-1lik skorla alan Göztepe, rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 14 gol gördü.
Denizlispor 7 müsabakadır kazanamıyor
Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3'ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı.
- Hakan Kutlu ile ilk maç
Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından dün takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, Kutlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Denizlispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2009-2010 sezonunun son 24 haftasında takımı çalıştıran Hakan Kutlu, Denizlispor ile son maçına 15 Mayıs 2010'da Denizli Atatürk Stadında Gaziantepspor karşısında çıkmış, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
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