Denizlispor'un gözü Beşiktaş maçında! Hazırlıklar başladı...

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. İttifa Holding Konyaspor maçında sakatlanan Fabiano Leismann bireysel antrenmanlara başlarken, tedavileri devam eden Özgür Çek, Radoslaw Murawski ve Sakıb Aytaç idmanda yer almadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında alınan 3 puan yönetimde de sevinç yarattı. Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını belirtti.

Cinkaya, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Uyum sorununu atlattıklarını kaydeden Cinkaya, “Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz” dedi.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...