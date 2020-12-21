MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlisporlu Recep Niyaz'a dalya hediyesi!
GeriFutbol Denizlisporlu Recep Niyaz'a dalya hediyesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Denizlisporlu Recep Niyaz'a dalya hediyesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlisporlu Recep Niyaz'a dalya hediyesi!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 13. haftasında A.Alanyaspor'u konuk eden Denizlispor'da başarılı futbolcu Recep Niyaz, yeşil-siyahlı formayla 100. resmi maçına çıktı. Niyaz'a, üzerinde ismi bulunan 100 numaralı forma hediye edildi.

Denizlispor'un dün sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği müsabakada yeşil-siyahlı formayla 100. maçına çıkan Recep Niyaz'a üzerinde ismi yazılı olan 100 numaralı forma hediye edildi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen törenle formasını Kulüp Başkanı Ali Çetin'in elinden teslim alan Niyaz, 100 resmi karşılaşmada 25 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu
Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu

Denizlispor altyapısında profesyonel olan 25 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda yeniden Denizlispor'a transfer olarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Denizlisporlu Recep Niyaza dalya hediyesi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle