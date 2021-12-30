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Denizlisporlu Abdülkadir Sünger'den Galatasaray maçı yorumu! Penaltılarda...

#Galatasaray#Denizlispor#Abdülkadir Sünger
Denizlisporlu Abdülkadir Süngerden Galatasaray maçı yorumu Penaltılarda...
İsmail ER

Denizlispor'un file bekçisi Abdülkadir Sünger, Galatasaray karşısındaki performansını değerlendirdi.

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Galatasaray karşısında kalesinde devleşen Denizlisporlu Abdülkadir Sünger, güçlü rakiplerini eleyerek Türkiye Kupası’nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

21 yaşındaki file bekçisi performansı ve maç sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: “Maça çıkmadan kazandık çünkü takım olarak inanmıştık. Rakip takın tecrübeli oyuncuları vardı. Dersime çalışmıştım. Kimin, nasıl vuruşla yaptığını analiz ettim. Hayatımın en zor karşılaşmasıydı. Rakip oyuncular hep üstüme çalıştılar. Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum. ‘Kim olursa olsun aldık artık’ dedim. Hocam 5. penaltıyı benim atmamı istedi. Bir tane de kurtardım. Nefeslerimiz kesildi.

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İDMANDA PENALTI GOLÜ ÇALIŞIYORUM

Penaltılar dahil 19 kurtarış yaparak 1 de gol attım. Kalecinin kaleciye gol atması ilginçtir. Bileğime hakimim. İdmanlarda penaltı çalışmalarında sürekli denemeler yaptım. Geçen sezon da Emre Akbaba’nın bir penaltısını kurtarmıştım. Belki de o maç Galatasaray’ın 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırmasına neden oldu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM FORMASI

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2016 yılından bu yana Denizlispor’dayım. Altyapıdan A takıma çıkmak zor değil. Denizlispor yönetimi altyapıdaki tüm yeteneklere değer veriyor. Yönetime teşekkür ederim. Hedefim milli takım.”

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#Galatasaray#Denizlispor#Abdülkadir Sünger

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