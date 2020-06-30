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DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Denizlispor'dan Vedat Ibisevic bombası | Transfer Haberleri

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Denizlispor'dan Vedat Ibisevic bombası | Transfer Haberleri
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Hugo Rodallega'dan beklediğini alamayan Denizlispor, Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen dünyaca ünlü yıldız Vedad İbisevic'i gündemine aldı. Ege ekibinin liste başına aldığı 36 yaşındaki Bosnalı golcüye teklif götürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Hertha Berlin'de 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1259 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. İbisevic kariyerinde Paris Saint Germain, Dijon, Alemannia Aachen, Hoffenheim, Stuttgart gibi kulüplerde forma giydi.

Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 83 kez sahaya çıkan oyuncu, 28 kez fileleri havalandırdı. Denizlispor'un bir dönemin flaş futbolcuları arasında yer alıp ilerlemiş yaşına rağmen istikrarını sürdüren İbisevic'i ikna edemezse alternatiflerini de belirlediği öğrenildi.

Denizlispordan Vedat Ibisevic bombası | Transfer Haberleri

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