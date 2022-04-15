Denizlispor'dan kritik galibiyet! Spor Toto 1. Lig'de düşme hattı karıştı...

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Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda İlhan Depe'nin 50. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Yeşil-siyahlılar maç fazlasıyla düşme hattından çıktı ve 13. sıraya yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mert Bulut xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan xx Hüsamettin Tut dk. 56 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Dingil xx (Manaj dk. 74 x), Uzodimma xx, Taşkın Çalış xx, Ackah xx (Uğur Utlu dk. 80 ?), Djibrila x (Ziya Alkurt dk. 46 x), Olawoyin xx, Ali Yavuz Kol xx (Erkam Reşmen dk. 56 x), Hamza Gür xx

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Schwechlen xx, Hakan Cinemre xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Muhammed Gönülaçar xx, İlhan Depe xx, Djedje xx (Muhammet Özkal dk. 81. ?), Özer Özdemir xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 75 x), Aissati xx (Mayi dk. 72 x), Ömer Şişmanoğlu xx (Turaç Böke dk. 80 ?)

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Gol: İlhan Depe (dk. 50) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Schwechlen, Özer Özdemir (Denizlispor)

Maçtan dakikalar

28. dakikada Özer’in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.

41. dakikada Taşkın Çalış’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin’in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.

50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe’ye aktardı. Kaleci Metin Uçar’ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

"YENİLMEMEMİZ GEREKEN MAÇLARDAN BİRİYDİ"

Denizlispor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Yenemezsek, yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Geçen hafta iyi bir oyun kuramamıştık deplasmanda. Bugünse rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti” dedi.



Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde konuk ettiği Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taşkın, “Son derece üzgün olduğumuzu söylemek isterim. İki haftadır 6 puan değerindeki maçları kaybettik. Geçen hafta iyi bir oyun kuramamıştık deplasmanda. Bugünse rakibimiz tamamen savunmaya yönelmeyi tercih etti. Vermiş olduğumuz bir hatadan golümüz var. Yenemezsek, yenilmememiz gereken maçlardan bir tanesiydi. Özellikle bireysel hata yapmamamız gerekiyordu. Maalesef bir golden maçı kaybettik. Rakip kapalı bir oyun tercih ettiği için, 11 kişi ile defans yapmayı tercih ettiği için çok fazla pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Tabii ki bugün Eze yoktu. Eze’nin yokluğunu hissettik. Üzgünüz. Kalan 6 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alınan mağlubiyet bizi moral anlamında da kötü etkiledi. Puan olarak rakiplerimiz de bize yaklaştılar. Biz okyanusu geçtik, derede boğulmak istemiyoruz. Kalan 6 haftada layık olan futbol mutlaka oynanacak ve istenen puanlar alınacaktır. Bugün bize rakibi tebrik etmek düşer” ifadelerine yer verdi.

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