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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Denizlispor'dan Barrow'a 25 bin Euro ceza

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Denizlispor'dan Barrow'a 25 bin Euro ceza
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Yukatel Denizlispor’da Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi, alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösterip kampı terk eden kanat oyuncusu Modou Barrow’a 25 bin Euro para cezası verildi.

Yukatel Denizlispor’da Süper Lig’in 22’nci haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi, alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösterip kampı terk eden kanat oyuncusu Modou Barrow’a para cezası verildi. Yönetimin uzlaşıp yeniden takıma döndürdüğü Gambiyalı futbolcuya 25 bin Euro’luk fatura çıkardığı açıklandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle de uyarılan oyuncunun kurmaylardan özür dilediği ifade edildi.

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Öte yandan, pazar günü saat 13.30’da evinde oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Onazi ve Bergdich takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları süren Mbamba ve Lopes de antrenmanda yer almadı.

Denizlispordan Barrowa 25 bin Euro ceza

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