Denizlispor'da zorlu fikstür

Antrenmanlara yarın yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından 9. haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10. haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11. haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

12. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13. haftada sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde edip 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Denizlispor'da düz koşulara başlayan Özgür Çek, Sakıb ve Mustafa Yumlu, milli arada takıma katılacak.

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