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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da zorlu fikstür

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Denizlispor'da zorlu fikstür
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Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'a da yenilerek sondan ikinci sırada kalıp milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor, ara sonrası zorlu bir periyoda girecek.

Antrenmanlara yarın yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından 9. haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10. haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11. haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

12. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13. haftada sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde edip 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Denizlispor'da düz koşulara başlayan Özgür Çek, Sakıb ve Mustafa Yumlu, milli arada takıma katılacak.

Denizlisporda zorlu fikstür

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