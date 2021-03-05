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GeriFutbol Denizlispor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi tek eksik
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi tek eksik

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Denizlispor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, müsabaka için hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 6'ya 2 pas çalışması ile devam eden antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Tedavileri sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Angelo Sagal, kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte pozitif sonuca rastlanmadı.
Ege temsilcisi antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

 

Denizlisporda Yeni Malatyaspor maçı öncesi tek eksik

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