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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Pas çalışması...

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Denizlispor'da Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Pas çalışması...
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Süper Lig'de 7. haftayı bay geçen yeşil-siyahlı ekip, 8. haftada deplasmada karşılacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş maçında sol kasığında yırtık tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Mustafa Yumlu'nun tedavisi sürüyor.

Denizlisporda Mustafa Yumlu seferberliği Sol kasığında yırtık...
Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...

Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı.

 

Denizlisporda Yeni Malatyaspor hazırlıkları Pas çalışması...

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