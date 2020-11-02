Denizlispor'da Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Pas çalışması...

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş maçında sol kasığında yırtık tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Mustafa Yumlu'nun tedavisi sürüyor.

Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptı.



Yaklaşık 1 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı.

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