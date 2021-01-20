Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'tan Galatasaray maçı yorumu! 'İlk defa gördüm'
Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Galatasaray'a 6-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'a 6-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın Koşukavak'ın sözleri;
Oyun başladığında 5. dakikada herhalde Galatasaray 2 tane top getirdi 18'imize. Psikolojiyi kaybettik orada. 17'de 2-0 geriye düşünce oyun zorlaşıyor. Çaresiz kalıyorsunuz.
DİRENÇ GÖSTEREMEDİK
Bu sıradaki takımların erken geriye düşmelerini tolere etmeleri zor. Bu sırada olan bir takımın daha dirençli olması lazımdı. 18'de psikoloji tamamen Galatasaray'a geçti. Direnç gösteremedik. Tamamen Galatasaray'ın kontrolündeydi.
İLK DEFA GÖRDÜM
Acil bu durumdan çıkmalıyız. En alttaki takım biziz. Başka problemler de var. Pazar günü Karagümrük maçı var. Böyle skorlar futbolda var. İlk defa böyle bir skor gördüm antrenörlük hayatımda. Üzüldüm.
Denizlispor bu yarışın içinde olacaksa başka şeyler yapmamız gerekiyor. Oyuncu sayısı olarak ciddi problemlerimiz var. 3 gün sonra maç var. Aynı oyuncularla oynamak zorundayım. Rotasyon yapamıyorum.
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