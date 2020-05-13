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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Denizlispor’da yabancılar hazır kıta

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Denizlispor’da yabancılar hazır kıta
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da forma giyen yabancı futbolcuların istekli hali teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Denizlispor, koronavirüs sürecinde 2 oyuncusunu kaybetti. Yeşil-siyahlı ekipte, lige verilen arada kaleci Stackhowiak sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Madou Barrow ise izinsiz olarak ülkesine gitti.

Takımdaki diğer yabancı futbolcular ise, hırsla çalışıp güç depoluyor. Takımdaki yabancı oyuncuların istekli görüntüsü, yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Bülent Uygun, sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik oyuncularının bulunmadığını belirtti. Uygun, oyuncuların form seviyelerini arttırmak istediklerini, oyuncularının disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Denizlispor’da yabancılar hazır kıta

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