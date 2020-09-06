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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da transfer mutluluğu

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Denizlispor'da transfer mutluluğu
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Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkacak Denizlispor'da transferlere art arda imza attırılması camianın yüzünü güldürdü.

İlk olarak kaleci Cenk Gönen'i kadrosuna dahil ederek açılışı yapan yeşil-siyahlılar daha sonra Alman orta saha Bakalorz ile Boşnak golcü Mesanovic'le sözleşme imzaladı. Denizlispor geride kalan haftada ise iki futbolcuyla birden sözleşme imzalayarak taraftarını mutlu etti.

Önce Şilili milli sol kanat oyuncusu Sagal'ı renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar, ardından Manchester City'nin yıldızlar topluluğu kadrosunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Rumen kaleci Pantilimon'un işini bitirdi.

Pantilimon'la da resmi sözleşme imzalayan Ege ekibi gücünü artırdı. İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz, Recep, Rodallega gibi aslarla sözleşme yenileyip hazır kadrosu olan Denizlispor'un Göztepe maçına kadar en az 2 oyuncuyu daha açıklayacağı bildirildi.

Denizlisporda transfer mutluluğu

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