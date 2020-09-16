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Futbol
DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

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Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
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Süper Lig’in ikinci hafta müsabakasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sezona farklı Göztepe yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular tam kadro alarak antrenmana katıldı. Isınma hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

 

Denizlisporda Trabzonspor mesaisi sürüyor

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