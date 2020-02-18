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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Denizlispor'da Tolunay Kafkas olmadı, işte yeni adaylar

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Denizlispor'da Tolunay Kafkas olmadı, işte yeni adaylar

Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı. Horoz, diğer adaylara yöneldi.

 

Ajansspor'da yer alan habere göre; Denizlispor, Tolunay Kafkas ile sözleşme detaylarında anlaşma sağlayamadı.

Başkan Ali Çetin, Salı günü Hikmet Karaman, İrfan Buz ve Mesut Bakkal ile görüşme gerçekleştirecek.

Ali Çetin Yücel İldiz için ne demişti?
Öte yandan Özdilek ile yolların ayrıldığı Kayserispor maçının ardından, taraftarın lehine tezahürat yaptığı eski teknik direktör Yücel İldiz ile ilgili soruya cevap veren Ali Çetin, "Hangi hocayla görüşeceğimizi bilmiyorum. Hafta başında kararı verip görüşmelere başlayacağız. Bütün kararları yönetim kurulu olarak alıyoruz" demişti.

Markaj | Hikmet Karaman açıkladı! Neden Bielsa?Yeşil sahaların sevilen ismi Hikmet Karaman, evinin kapılarını Spor Arena'ya açtı. Ünlü teknik adam Bielsa'ya olan hayranlığından Arsene Wenger ile tanışma hikayesine, Kocaelispor ile 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunun hikayesinden, unutulmaz anılarına kadar bir çok konuyu futbolseverlerle paylaştı... (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Denizlisporda Tolunay Kafkas olmadı, işte yeni adaylar


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