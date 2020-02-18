Denizlispor'da Tolunay Kafkas olmadı, işte yeni adaylar

Ajansspor'da yer alan habere göre; Denizlispor, Tolunay Kafkas ile sözleşme detaylarında anlaşma sağlayamadı.

Başkan Ali Çetin, Salı günü Hikmet Karaman, İrfan Buz ve Mesut Bakkal ile görüşme gerçekleştirecek.

Ali Çetin Yücel İldiz için ne demişti?

Öte yandan Özdilek ile yolların ayrıldığı Kayserispor maçının ardından, taraftarın lehine tezahürat yaptığı eski teknik direktör Yücel İldiz ile ilgili soruya cevap veren Ali Çetin, "Hangi hocayla görüşeceğimizi bilmiyorum. Hafta başında kararı verip görüşmelere başlayacağız. Bütün kararları yönetim kurulu olarak alıyoruz" demişti.





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