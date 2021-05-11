Denizlispor'da tam 9 isim sakat! Mutlaka kazanmak zorunda olan Galatasaray'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

DENİZLİSPOR

- Süper Lig'den bu sezon düşen ilk takım olan Denizlispor'da, şehirden ayrılan oyuncular kervanına Angelo Sagal da eklenirken; şampiyonluk kovalayan Galatasaray karşısında tam 9 isimden de faydalanamayacaklar.

- Sezonu kapatan sağ açık Ahmed Yasin dışında; sol bek Ayman Ben Mohamed, ön libero Kubilay Aktaş, tecrübeli stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile sağ bek Özer Özdemir, sağ açık Hadi Sacko, Bochum/Schalke altyapılarında da forma giymiş Görkem Can ve son 5 maçı pas geçen kaleci Cenk Gönen görev yapamayacak.

- TD Ali Tandoğan; "Yokluklar içinde olsak da gencecik oyuncularla elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye çalışacağız..." açıklamasında bulundu.

- Kalede 2000 doğumlu Abdulkadir Sünger, stoperde 2001'li Emirhan Kaşçıoğlu; kanatta Galatasaray'dan devre arasında kiralanan, bir diğer 2001 doğumlu Ali Yavuz Kol forma giyecek.

GALATASARAY

- Beşiktaş karşısında 3-1'lik derbi zaferi alıp şampiyonluk umudunu taze tutan Galatasaray'da, sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Radamel Falcao deplasman kafilesinde yer almadı.

- Beşiktaş maçında sakatlanıp kenara gelen, sonrasında sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed ise takımla birlikte Denizli'ye gitti.

- TD Fatih Terim'in derbide sahaya sürdüğü 11'i tek değişiklik dışında bozması beklenmiyor, en ileride Falcao yerine Halil Dervişoğlu izleyeceğiz.

- Kanatlarda Henry Onyekuru ve Ryan Babel olacak, orta alanda Taylan Antalyalı'nın önünde Gedson Fernandes ve Emre akbaba forma giyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Denizlispor'un Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ünde kalesinde gol görmedi.

- İki takım arasında oynanan son 9 lig maçının 8'ini Galatasaray kazandı! (1 Denizlispor galibiyeti)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%44'lük kesim derbi zaferi sonrası şampiyonluk umudu tazelenen sarı-kırmızılı ekibe hedefsiz Denizlispor karşısında da güveniyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Kiralık olarak yolu hep Galatasaray'la kesişen Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takımla arasındaki özel bağ...