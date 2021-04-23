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GeriFutbol Denizlispor'da Sivasspor maçı öncesi tek eksik cezalı Oğuz Yılmaz
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Sivasspor maçı öncesi tek eksik cezalı Oğuz Yılmaz

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Denizlispor'da Sivasspor maçı öncesi tek eksik cezalı Oğuz Yılmaz

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor yarın Denizli'de karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte cezalı Oğuz Yılmaz yarın forma giyemeyecek.

Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de Sivasspor'la yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü.

 

Denizlisporda Sivasspor maçı öncesi tek eksik cezalı Oğuz Yılmaz

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