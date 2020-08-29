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DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da şirketleşme iddiası

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Denizlispor'da şirketleşme iddiası
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Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Denizlispor'da 10 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda kulübün şirketleşeceği iddia edildi.

Borç yükünün ağır olması nedeniyle kentin ileri gelenlerinin kulübün şirket statüsü kazanması için çalışma başlattığı ifade edildi. Başkan Ali Çetin başta olmak üzere bazı iş adamlarıyla toplantılar gerçekleştirildiği ve Denizlispor'un çok ortaklı bir şirket haline getirileceği vurgulandı.

Ortak sayısının 15’ten az olmayacağı bu formülün yanı sıra 5 ortaklı ikinci bir formül üzerinde de durulduğu öne sürüldü. Bazı eski Denizlispor yöneticilerinin her iki planlamaya da sıcak baktığı belirtildi. Ancak Denizli halkı ve yeşil-siyahlı taraftarların şirketleşme işine sıcak bakmadıkları ve karara tepki gösterdikleri öğrenildi.

Diğer yandan yeşil-siyahlı kulüp 10 Eylül’de yapacağı olağanüstü genel kurulda, gündem maddeleri arasına şirketleşme yetkisinin yönetime verilmesi konusunu eklemişti.

Denizlisporda şirketleşme iddiası

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