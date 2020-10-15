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DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da sakatlık şoku! Sakıb Aytaç ve Özgür Çek en az 4 hafta...

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Denizlispor'da sakatlık şoku! Sakıb Aytaç ve Özgür Çek en az 4 hafta...
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Süper Lig’de milli aranın ardından 5’inci hafta maçında pazartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak Yukatel Denizlispor’da sakatlık şoku yaşandı.

Verilen milli arada Fraport Tav Antalyaspor’la hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek’in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Çekilen MR sonucunda Sakıb Aytaç'ın sağ üst, Özgür Çek'in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Denizlisporda Rodallega gol orucunda
Denizlispor'da Rodallega gol orucunda

Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismannın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

 

Denizlisporda sakatlık şoku Sakıb Aytaç ve Özgür Çek en az 4 hafta...

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