Denizlispor’da sakatlardan sevindirici haber! Mustafa Yumlu...

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-siyahlılarda Murawski, Özgür ve Sakıb’dan sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalan Mustafa Yumlu da bireysel çalışmalara başladı.

Ligin 6’ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalıp sol kasığında yırtık tespit edilen stoper, pazar günü Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Mustafa gibi Özgür ve Sakıb’ın da henüz forma giymesi beklenmiyor.

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