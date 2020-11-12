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GeriFutbol Denizlispor’da Prosinecki'nin 7 bankosu! 7 maçta da forma giydiler...
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DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da Prosinecki'nin 7 bankosu! 7 maçta da forma giydiler...

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Denizlispor’da Prosinecki'nin 7 bankosu! 7 maçta da forma giydiler...
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Süper Lig’de bu sezon sergilediği kötü performansla 5 puanla sondan ikinci sıraya demir atan Yukatel Denizlispor’da 7 futbolu şimdiye kadar oynanan 7 maçta da forma giydi.

Yeşil-siyahlılarda Lopes, Aissati, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega ve Mesanovic tüm lig maçlarında şans bulurken 7 haftanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan isimler ise Sagal ve Rodallega oldu.

Denizlisporda Robert Prosineckinin koltuğu sallanıyor
Denizlispor'da Robert Prosinecki'nin koltuğu sallanıyor

Denizle’de Mustafa Yumlu, sakatlanana kadar oynanan 6 maçın tamamında ilk 11’de görev yaptı.

Takıma geç katılıp eldivenleri Cenk Gönen’den ikinci haftadan itibaren devralan file bekçisi Pantilimon da son 6 maçta ilk 11’de kaleyi korudu.

Bakalorz, Recep ve Sagal da şans buldukları 7 maçın 6’sında ilk 11’de sahaya çıktı.

 

Denizlispor’da Prosineckinin 7 bankosu 7 maçta da forma giydiler...

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