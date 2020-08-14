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Hürriyet
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Futbol
DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Prosinecki imzalıyor

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Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Hırvat teknik adam için yarın saat 13.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Futbolculuk döneminde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla gibi dev kulüplerin yanı sıra 1998 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen 51 yaşındaki Prosinecki, ülkemizde 2012-13 sezonunda ve geçen sezon Kayserispor'u çalıştırmıştı.

 

Denizlisporda Prosinecki imzalıyor

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