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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Prosinecki ile anlaşma sağlanamadı

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Denizlispor'da Prosinecki ile anlaşma sağlanamadı
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, Robert Prosinecki ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yapılan görüşmelerde tarafların sözleşme detaylarında uzlaşamadığı belirtildi.

Ege ekibi, son olarak Kayserispor'da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Prosinecki ile el sıkışılamaması üzerine listedeki diğer teknik direktör adaylarına yöneldi.

Yerlilere yönelen yeşil-siyahlı ekibin listesinde İsmail Kartal, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Ünal Karaman ve daha önce 1. Lig'de de takımı çalıştırıp ardından Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor. Denizli'nin dış transferde ise Adana Demirspor'dan Senegalli defans oyuncusu Joher Rassoul ve Göteborg'tan Yeşil Bruun Adaları asıllı İsveçli stoper Kristopher Da Graca ile ilgilendiği iddia edildi.

Denizlispor, bugün saat 18.30'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yapacak. 

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