Denizlispor'da Prosecki'nin yerine Kenan Atik geldi! Yeni teknik direktör...

Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Uzun süredir Denizlispor'da yardımcı antrenör ve altyapı sorumlusu olarak çalışan Kenan Atik, yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

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