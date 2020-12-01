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Denizlispor'da Prosecki'nin yerine Kenan Atik geldi! Yeni teknik direktör...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, düzenlediği basın toplantısında, Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı. Yeşil siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu.
Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Uzun süredir Denizlispor'da yardımcı antrenör ve altyapı sorumlusu olarak çalışan Kenan Atik, yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.
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