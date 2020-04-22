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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Oscar Estupinan fark yarattı

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Denizlispor'da Oscar Estupinan fark yarattı
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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, sergilediği performansla dikkat çekti.

Aynı mevkide vatandaşı Hugo Rodallega ile forma rekabetine giren Estupinan, ligde genellikle yedek kulübesinde yer alıp, maçların ikinci yarılarında forma şansı buldu. Süper Lig’de 20 maçta görev yapan 23 yaşındaki santrfor, 752 dakika sahada kalıp 4 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Estupinan, takımıyla toplamda 25 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırdı. Estupinan toplam gol sayısında Rodallega’yı da geride bırakarak takımın en golcü oyuncusu oldu.

Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu, futbolcunun da yeşil-siyahlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

Denizlisporda Oscar Estupinan fark yarattı

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