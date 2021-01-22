Denizlispor'da Neven Subotic sözleşmesini feshetti

Sezon başında transfer edilerek forma giydiği 5 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Sırp stoper, takımdan ayrıldı. Subotic'in Denizlispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ara transferde ise daha önce Kosovalı genç Veton Tusha'yı profesyonel yapıp, Iraklı Ahmed Yasin ile ABD'li Mikkel Diskerud'u da kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini, pazar günü evlerinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçını çıkış fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

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