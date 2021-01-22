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GeriFutbol Denizlispor'da Neven Subotic sözleşmesini feshetti
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Neven Subotic sözleşmesini feshetti

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Denizlispor'da Neven Subotic sözleşmesini feshetti
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Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalarak son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da kadrodan ayrılıklar da sürüyor. Mali olarak da sıkıntılı günler yaşayan yeşil-siyahlılarda Aissati'nin ardından savunma oyuncusu Neven Subotic de alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sezon başında transfer edilerek forma giydiği 5 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki Sırp stoper, takımdan ayrıldı. Subotic'in Denizlispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ara transferde ise daha önce Kosovalı genç Veton Tusha'yı profesyonel yapıp, Iraklı Ahmed Yasin ile ABD'li Mikkel Diskerud'u da kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, takviye çalışmalarını sürdürdüklerini, pazar günü evlerinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçını çıkış fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

Denizlisporda Neven Subotic sözleşmesini feshetti

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