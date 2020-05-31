MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da Mustafa Yumlu tamam, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la anlaşma yakın
GeriFutbol Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la anlaşma yakın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la anlaşma yakın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la anlaşma yakın
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.

Geçen hafta, lig bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Olcay Şahan: 'Oğuzhan Özyakup dönmek istiyor'Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, Beşiktaş döneminden takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile çarpıcı ifadeler kullandı. Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olan 33 yaşındaki oyuncu sık sık Oğuzhan ile konuştuğunu ve Oğuzhan'ın Beşiktaş'a geri dönmek istediğini açıkladı.
daha fazla video için

Yerli futbolcularla ilgili bir sorun yaşamayan yeşil-siyahlıların sözleşmeleri bitecek yabancıları Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba'yla da görüşeceği ifade edildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un takımın iskelet kadrosunun korunmasını istediği ve başkan Çetin'in takımı dağıtmayacağı vurgulandı.

"İÇ TRANSFERİ TAMAMEN BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çetin, "Ligimiz haziranda başlayıp temmuzda sona erecek. Sonra kısa bir aranın ardından 2020-2021 sezonuna geçeceğiz. Bu süreçte iç transferi tamamen bitirmek istiyoruz. Dış transferde de çalışmalarımızı olacak" dedi. 

Denizlisporda Mustafa Yumlu tamam, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahanla anlaşma yakın

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle