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GeriFutbol Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Rizespor maçÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan gülme eleÅŸtirilerine isyan etti
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 04.05.2021 - 12:30 | Son GÃ¼ncelleme:

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Rizespor maçÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan gülme eleÅŸtirilerine isyan etti

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Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Rizespor maçÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan gülme eleÅŸtirilerine isyan etti

Denizlispor formasÄ± giyen Mustafa Yumlu, Ã‡aykur Rizespor'a 1-0 yenilip kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri maÃ§tan sonra ortaya Ã§Ä±kan ve taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Yumlu, kariyeri boyunca onuruna ve ahlakÄ±na laf sÃ¶yletmediÄŸini dile getirdi.

Ã‡aykur Rizespor'a sahasÄ±nda 1-0 yenilerek SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸen Yukatel Denizlispor'da bazÄ± futbolcularÄ±n maÃ§Ä±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri haline gelmiÅŸti.

BaÅŸta Mustafa Yumlu olmak Ã¼zere SakÄ±b AytaÃ§ ve Sagal'Ä±n maÃ§tan sonraki gÃ¼lÃ¼mseyen kareleri yeÅŸil-siyahlÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

Konu ile ilgili olarak Mustafa Yumlu sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve yapÄ±lan eleÅŸtirilere tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ÅŸte Mustafa Yumlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±;

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Denizlisporda Mustafa Yumlu, Rizespor maÃ§Ä± sonrasÄ± yapÄ±lan gÃ¼lme eleÅŸtirilerine isyan etti

Denizlisporda Mustafa Yumlu, Rizespor maÃ§Ä± sonrasÄ± yapÄ±lan gÃ¼lme eleÅŸtirilerine isyan etti

Denizlisporda Mustafa Yumlu, Rizespor maÃ§Ä± sonrasÄ± yapÄ±lan gÃ¼lme eleÅŸtirilerine isyan etti

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