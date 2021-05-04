Ã‡aykur Rizespor'a sahasÄ±nda 1-0 yenilerek SÃ¼per Lig'den dÃ¼ÅŸen Yukatel Denizlispor'da bazÄ± futbolcularÄ±n maÃ§Ä±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri haline gelmiÅŸti.

BaÅŸta Mustafa Yumlu olmak Ã¼zere SakÄ±b AytaÃ§ ve Sagal'Ä±n maÃ§tan sonraki gÃ¼lÃ¼mseyen kareleri yeÅŸil-siyahlÄ± taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

Konu ile ilgili olarak Mustafa Yumlu sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve yapÄ±lan eleÅŸtirilere tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ÅŸte Mustafa Yumlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±;

Â

100 TL oyna, 100 TL kazan!Â Yeni Ã¼yelere Ã¶zel, hemen Misli.com'a Ã¼ye ol...