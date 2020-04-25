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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Denizlispor'da mesai pazartesi başlıyor

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Denizlispor'da mesai pazartesi başlıyor
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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak.

Ege ekibinde sakat futbolcu bulunmazken, izinsiz olarak kentten ayrılan Modou Barrow ve sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Adam Stackhowiak takımda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Uygun, ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız" dedi.

 

Denizlisporda mesai pazartesi başlıyor

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