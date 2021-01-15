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GeriFutbol Denizlispor'da Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu

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Denizlispor'da Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, altyapı oyuncularından Veton Tusha ile profesyonel sözleşme imzaladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kosova doğumlu 18 yaşındaki Veton Tusha, 3,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Sezon başında Yukatel Denizlispor altyapısına transfer olduktan sonra A takımla da antrenmanlara çıkan Tusha, 25 numaralı formayı giyecek. Kosovalı genç futbolcu, santrfor pozisyonunda görev yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Tolga Erdey, "Denizlispor'un geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sezon başında birçok futbolcumuzu profesyonel yaptık ve hepsi A takımla çalışmalarına devam ediyor. Genç oyuncular keşfederek takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Denizlisporda Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu

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