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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

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Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.



Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.

Denizlisporda koronavirüs testleri negatif

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