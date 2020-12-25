Denizlispor'da kasık adalesinde yırtık olan Cenk Gönen antrenmana katılmadı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.



Antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı.

Sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, dün yapılan kontrollerin ardından kasık adalesinde küçük çaplı yırtık tespit edilen kaleci Cenk Gönen ise antrenmana katılmadı. Tecrübeli kalecinin sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Yukatel Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...