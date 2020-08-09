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GeriFutbol Denizlispor'da kaleci listesi kabarık: Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Denizlispor'da kaleci listesi kabarık: Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan

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Denizlispor'da kaleci listesi kabarık: Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan
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Teknik direktör Robert Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen Denizlispor bir yandan da kaleci arayışlarını hızlandırdı. Yeşil-Siyahlıların Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan'ı listesine aldığı bildirildi. Denizlispor'un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ali Şaşal bu sezon Demir Grup Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta kaleyi korudu. Erten ise geçen hafta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirdiği Erten, bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir maçta şans alamadı. Tecrübeli kaleci Ufuk ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu. Ufuk, Altay, Manisaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı.

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