Denizlispor'da kaleci listesi kabarık: Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan

Ali Şaşal bu sezon Demir Grup Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta kaleyi korudu. Erten ise geçen hafta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirdiği Erten, bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir maçta şans alamadı. Tecrübeli kaleci Ufuk ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu. Ufuk, Altay, Manisaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı.