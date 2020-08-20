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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da istifa!

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Denizlispor'da istifa!
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Yukatel Denizlispor’da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan Denizlispor Asbaşkanı Fırat, "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor’dan bugün itibarıyla israfa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Denizlisporda istifa

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