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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Denizlispor'da ilk aday Tolunay Kafkas

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Denizlispor'da ilk aday Tolunay Kafkas
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Süper Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Yukatel Denizlispor, teknik adam arayışlarına hız verdı. Sezonu Teknik Sorumlu Levent Kartop'la tamamlayan yeşil-siyahlılarda liste başı olan Tolunay Kafkas ismi ön plana çıktı.

Hazırlık kampı öncesi yeni teknik adamını takımın başına geçirmek isteyen Ege ekibi, Tolunay Kafkas ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kaydetti. Yönetimin yaklaşık 1 hafta içinde teknik direktör konusunu çözeceği açıklandı.



Kafkas'la sözleşme imzalamak isteyen kurmaylar aksi bir durumda alternatif isimlerini de belirledi. Denizlispor'un Kafkas ile anlaşılamazsa Ünal Karaman, İsmail Kartal, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu'nu B planı olarak tuttuğu ifade edildi.

Yabancı teknik direktörlerden ise Robert Prosinecki ve İgor Tudor'un da adının toplantılarda anıldığı ileri sürüldü. Denizlispor geride kalan sezonda Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'la çalışmıştı.

Denizlisporda ilk aday Tolunay Kafkas

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