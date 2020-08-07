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Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Denizlispor'da ibre Prosinecki'de

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Denizlispor'da ibre Prosinecki'de
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Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Robert Prosinecki ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan yeşil-siyahlılar, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi.

Yönetimin, Kayserispor'dan ayrılan 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. 

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